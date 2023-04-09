CHP'de hangi isimler aday gösterilmedi?
Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerinden bazıları yeni dönemde aday gösterilmedi.
Haber Merkezi
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CHP'de, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerinden bazılarının, yeni dönemde aday gösterilemediği belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yeni dönemde bu isimlerin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacağını öne sürülüyor.