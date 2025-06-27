CHP’de kayyum krizi: Mansur Yavaş’tan 'aday olmam' mesajı!

CHP'de kurultayın iptali için başlatılan hukuki süreç ve gündeme gelen 'kayyum' ihtimali parti içinde rahatsızlığa yol açarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, üç isim Kılıçdaroğlu'na karşı nezaket çerçevesinde ancak net ifadelerle bir uyarıda bulundu.

"Siyaset yapma nedenim ortadan kalkar"

Mansur Yavaş'ın da görüşme sırasında kısa ama net bir değerlendirmede bulunduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Yavaş, "Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapma nedenim ortadan kalkar. Hedefimiz iktidar olmak. Bunun için siyasetteyim. Ancak burada hedef CHP" ifadelerini kullandı.

"Adaylığa sıcak bakmıyor"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı sık geçen Yavaş'ın bu sözleri, "adaylığa sıcak bakmıyor" yorumlarına neden oldu. Bazı kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması halinde Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemek istediğini iddia etmişti.