CHP'de kritik PM toplantısı: Genel Merkez ziyaretçilere kapatıldı
CHP Genel Merkezi'ne, bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı nedeniyle ziyaretçi girişi kapatıldı. Mutlak butlan kararının ardından göreve dönen PM üyelerinin ilk kez bir araya geleceği toplantı öncesinde binaya yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personelinin girişine izin verilecek.
CHP Genel Merkezi'nde bugün saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ziyaretçi kabulü durduruldu.
Genel Merkez girişine asılan duyuruda, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
PM üyeleri ilk kez toplanacak
21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararının ardından görevlerine dönen Parti Meclisi üyeleri, bugün ilk kez Genel Merkez'de bir araya gelecek.
Toplantı öncesinde alınan tedbir kapsamında CHP Genel Merkezi'ne yalnızca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi üyeleri ile parti personelinin giriş yapabileceği bildirildi.