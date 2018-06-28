CHP'de kritik toplantı bitti

CHP Parti Meclisi 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Parti meclisi toplantısı sonrasında açıklamada bulundu.

PM'de gündemi değerlendirdiklerini ifade eden Tezcan, "Tabi burada disiplin gündemli toplanmış Parti Meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için Parti Meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi Parti Meclisi’nde yapacağız" dedi.

Soylu'ya tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İl başkanlarına talimat verdim, şehit cenazelerine CHP'liler alınmayacak" sözlerine tepki gösteren Tezcan, "Tabi biz bunlarla meşgulken Türkiye’de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak çok güçtür. Değerli arkadaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık. Ancak gördük ki haberlerden, gerçekten diyor ki “Ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarını almayacaksınız” demiş. Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama" şeklinde konuştu.

Tezcan konuşmasının devamında Soylu'nun açıklamalarını, "En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Toplumu bölen, çatıştıran bir açıklamadır. En az PKK’nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir içişleri bakanı vardır" diyerek sürdürdü.

"Görevi şehit cenazelerini önlemektir"

Tezcan şöyle devam etti:

"Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme planıdır. Bu çağrı şehit cenazelerini ve camileri kavga alanına getirme haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla hayata geçirilir. Bütün toplumun dikkatini çekiyorum. İçişleri Bakanı’nın görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz."

"İstifa etmeli"

Tezcan Soylu'yu istifaya davet ederek, "Böyle bir anlayışın Türkiye’de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir." dedi.