CHP'de kritik zirve: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geldi

CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararı aldıktan sonra, gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin görüşülüp oylamaya sunulacağı belirtiliyor.

Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve takvim gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

1 buçuk saat görüşmüşlerdi

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta ABB Başkanı Yavaş ile baş başa 1,5 saat görüşmüştü. Yavaş yaptığı açıklamalarada, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu söylemişti.