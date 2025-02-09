CHP'de kritik zirve: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçim süreci ve aday belirleme konularını görüşmek üzere kritik bir zirve gerçekleştiriyor...
CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararı aldıktan sonra, gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin görüşülüp oylamaya sunulacağı belirtiliyor.
Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Bu görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve takvim gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.
1 buçuk saat görüşmüşlerdi
Özgür Özel, geçtiğimiz hafta ABB Başkanı Yavaş ile baş başa 1,5 saat görüşmüştü. Yavaş yaptığı açıklamalarada, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu söylemişti.