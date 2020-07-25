CHP'de kurultay günü: Kılıçdaroğlu tek aday

25 Temmuz 2020

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

CHP'nin genel başkan ve parti meclisinin seçileceği ve 2 gün sürecek 37. Olağan Kurultayı Bilkent Odeon'da başladı.

Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı.

Kılıçdaroğlu, "Sadece bize değil, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ışık verecek olan bu kurultayda birlikte olmaktan ve önemli kararlar almaktan da ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın ardından 39 delegenin imzasıyla Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aday gösterildiği önergeyi okudu.

İki delegenin ret oyu verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi ve Divan Başkanlığına Çerçioğlu seçildi.

Delegelere teşekkür eden Çerçioğlu da partilerini iktidar yapmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Çerçioğlu'nun önerisi ile divanın diğer üyeleri de oluşturuldu.

Kılıçdaroğlu: Tarihin bir dönüm noktasındayız

Açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Meclisin açılışının birinci yüzyılını bitirdik. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi anlatan İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini hazırladık." ifadelerini kullanarak, "Tarihin bir dönüm noktasındayız. Türkiye'nin refahı için hep birlikte tarihsel bir sorumluluğu üstlendik." dedi.

Kurultaya özel rap şarkı

Kurultayın yapılacağı merkezde kurultay için hazırlanan "Hak hukuk adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz" ve rap şeklindeki "Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara" şarkıları çalınıyor.

Alanda kurultay delegesi olmayan 9 il başkanı, 5 il belediye başkanı, önceki dönemlerde görev yapan 4 eski genel başkan ve şu ana kadar genel başkan adaylığını açıklayan 3 partilinin bulunacağı ayrı bir bölüm oluşturuldu.

COVID-19 önlemleri kapsamında kurultay alanına kısıtlı sayıda basın mensubu alınırken, diğer basın mensupları için merkez dışında özel bir alan oluşturuldu. Bu alanda canlı yayın yapılıyor.

Parti tarafından kurultay için 25 ayrı bölümde canlı yayın ünitesi oluşturulurken, 20 ayrı kamerayla bu yayın ise link üzerinden yayıncı kuruluşlara ulaştırılacak. Parti fotoğrafçılarının içeriden çektiği fotoğraflar basın mensupları ile paylaşılacak ve ayrıca işitme engelliler için çeviri yapılacak.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek.

Tek aday Kılıçdaroğlu

Çalışma ve hesap raporlarının yapıldığı kurultayda, genel başkan adaylığı için saat 15.00'e kadar verilen süre de sona erdi.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun tüm il başkanları tarafından aday gösterildiğini bildiren Çerçioğlu, adaylık için yeterli sayıya başka kimsenin ulaşamadığını belirtti.

Böylece İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden ve tek aday oldu. Kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıklamıştı.

1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyordu.

Divan Başkanı Çerçioğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylık başvurularının saat 17.00 ile 19.00'da alınacağını, kurultayın yarın saat 08.00-10.00 saatlerinde devam edeceğini aktardı.

CHP heyeti 37. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Anıtkabir'e gelen partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi. Partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Erkek ve beraberindeki partililer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Muharrem Erkek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, değişmez önderimiz,

Sivas Kongresi'ni ilk kurultayı olarak kabul eden, milli mücadele ruhunu, kurtuluşu, kuruluşu ve aydınlanmayı temsil eden partimizin 37. Olağan Kurultayı öncesinde manevi huzurunuzda bulunmanın kıvancını yaşıyoruz. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları ve ülkemizde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler de düşünülerek kurultayımızın temasını 'İktidar Kurultayı' olarak belirledik.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına partimizin iktidarıyla geleceğimize inancımız sonsuz. Kurduğunuz ve kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizi partimizin iktidarında demokrasiyle taçlandıracağız ve hak, hukuk, adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. İlke ve devrimlerinizin ışığında yorulmadan yolunuzda yürüyeceğimizin sözünü vererek sizi büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bıraktı.

Kaynak: AA