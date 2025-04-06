CHP'de kurultay günü! Özgür Özel'den kritik mesajlar

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gelişmelerin ardından CHP lideri Özgür Özel partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı. Kurultay kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının hemen ardından gelmişti.

Bugün CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı için Ankara'da bir araya gelen delegeler yeni genel başkanlarını seçecek. Delegeler, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini de belirleyecek.



Kurultay'da asıl yarışın ise Parti Meclisi (PM) için olması bekleniyor.

Tek aday Özgür Özel oldu

Genel başkan adayları arasında Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek de yer alıyordu. Ancak Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve Şimşek'in de başvuru için gecikmesi üzerine CHP kurultayında tek Genel Başkan adayı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel'den kurultay öncesi kritik mesajlar

Şu saatlerde de Özgür Özel kritik kurultay öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kayyum kumpasına karşı CHP'liler bir arada. Bugün 19 Mart başarısız darbe girişiminin bir ayağı olan partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız. Umudunu bize bağlayan milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız. CHP kurucu iradedir. Tüm yetkiler elindeyken demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran, çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir.

Demokrasiyi işine geldiğinde binebilecekleri bir tren gibi görenler, yenildikleri seçimden sonra hızla o trenden inmeyi tercih ettiler. AK Partili'li belediyelerin yıllardır ödemediği SGK borçlarını faizi ile tek seferde belediyelerimizden tahsil etme hazırlığını ilan ettiler. Belediyeler personel maaşlarını ödeyemesin, hizmet veremesin diye böyle bir mali operasyona giriştiler. Belediyeleri silkeleyin diyerek sosyal belediyecilik hizmetlerini durdurmaya giriştiler.

Milletin iradesine hürmetsizlik edenler devleti milletin karşısına dikmekten çekinmediler. Onların istediği gibi millet ya geri çekilecek korkacaktı ya da millet direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkıp meydan okumaya karar verdik. Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yola çıktık. Tüm üyelerle bir ön seçim yapma taahhüdümüzü yerine getirdik. Partiye kayıtları açık tuttuk. Üye sayılarının bir milyon 950 bine ulaştığını belirtmek isterim.

19 Mart'ta sahur vaktinde Ekrem İmamoğlu'na planladıkları darbeyi başlattılar. Ön seçim günü Ekrem İmamoğlu'nu hakimin önüne çıkardılar. Darbenin hedefinin şüphesiz İstanbul'un seçilmişi bir sonraki cumhurbaşkanı adayımız olduğunu ve Saraçhane'ye kayyum atamak olduğunu dosyadan gördük. Sokağa çıkmak neredeyse yasaklandı. Millet bu ülkenin gerçek sahibidir. Milletin iradesini kimse yenemez. Cumhurbaşkanı adayımızı ve arkadaşlarımızı içeride tutan dosyaların tamamının içi bomboştur.

İftiraları ne milletin vicdanında kabul bulmuştur ne de sorgu tutanaklarında. Hukuk güvencesini kaldırmak nedir? Diploma iptal ediyorsun 30 yıl sonra. Seçilmiş belediye başkanına verilen mazbatayı hazmedemiyorsun, kumpas kurup içeri atıyorsun.

MASAK raporu istediler. HTS kayıtları ve bin 300 delegenin hesap hareketlerine bakıp da bize verilen bilgi; MASAK raporunuz tertemiz.

Erdoğan'a sesleniyorum; menfaat çukuruna düşenden CHP'li olmaz. Bu evlatları kimseye karalatmam, yedirmem. CHP kurultayı, Sivas kongresidir. Mandayı, himayeyi reddetmiş kurtuluşu örgütleme bağımsızlığı ilan etme görevini millete veren kongredir. Bu salondaki irade Mustafa Kemal'e 'manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de reddederiz' diyebilen Tıbbiyeli Hikmetin iradesidir.

Bugün kul hakkına giren cuntacılar Mahkeme-i Kübra'da acaba ne yapacaklar. İnsanların kişisel namusuna, onların partisine terörle işbirliği iftirasını atmak hangi ahlaka hangi dine sığar? Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Zulüm ile abadolanın akıbeti berbat olur. Hak batıla galip gelene kadar mücadelemizi onurla sürdüreceğiz.

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