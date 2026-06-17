CHP'de kurultay hamlesi: 833 imza genel merkeze teslim edildi

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CHP'de olağanüstü kurultay talebi kapsamında Türkiye genelinde delegeler tarafından toplanan 833 imza, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından parti genel merkezine ulaştırılarak teslim edildi. İmzaların sunulması sırasında Çelik'e, 74 ilin başkanı adına eşlik ettiği görüldü.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise daha önce yaptığı değerlendirmede, kurultay için toplanan imzaların şekil ve usul yönünden incelemeye alınacağını belirtmişti.

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 14.00'te beşinci kez toplanması bekleniyor. Söz konusu toplantıda Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılabileceği ifade ediliyor.