CHP'de kurultay heyecanı: Bir aday çekildi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 'İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı' sloganıyla bugün ve yarın Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kurultayda 1368 delegesi yeni genel başkan için bugün sandık başına gidiyor.

CHP'li İlhan Cihaner 'anti demokratik' bulduğu seçim şartlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel Özel öne çıkan iki aday.

Tribünler doldu

Kongre için hem Özel hem de Kılıçdaroğlu taraftarları tribündeki yerlerini alarak döviz ve pankart açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla saat 12:15'te kurultayın yapılacağı alan girdi.

Delegeleri selamlayan Kılıçdaroğlu ve eşi, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Özgür Özel ise salona kendisini destekleyen milletvekili ve delegelerle girdi.