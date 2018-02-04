CHP'de listeler belirlendi, oy verme işlemi başladı

04 Şubat 2018

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda, yapılan hazırlıkların ardından seçimlere geçildi. Delegeler 25 sandıkta, 52 PM üyesiyle 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirleyecek. PM'nin 8 üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından gelecek.

Delegeler, PM için en az 47, en fazla 52, YDK için ise en az 14, en fazla 15 adayı işaretleyebilecek. Bunun dışında yapılan işaretlemelerde oylar geçersiz sayılacak.

PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulundu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu.

Aday fazlalığı nedeniyle her delegenin oy verme işleminin yaklaşık 5 dakika sürmesi bekleniyor.

İlk sırada İlgezdi yer aldı

Kurultay salonunda, delegelere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "anahtar listesi"nin olduğu belirtilen çok sayıda liste dağıtılıyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olduğu ifade edilen "anahtar listenin" ilk sırasında halen PM üyesi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yer alıyor.

İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan Gamze İlgezdi'nin salonda dağıtılan tüm anahtar listelerde ilk sırada yer alması dikkati çekti.

MYK üyelerinden 9'u listede yer bulurken, aday olmayan Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Okyay Sındır ile aday olmalarına rağmen, Erdal Aksünger ve Zeynep Altıok'a yer verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden Haluk Koç, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Öztürk Yılmaz, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Aykut Erdoğdu bulunuyor.

MYK üyelerinden Yasemin Öney Cankurtaran, Kamil Okyay Sındır ve Erdal Aksünger yer almazken, Lale Karabıyık ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) aday gösterildi.

Bekaroğlu ve Toprak listede

35. Olağan Kurultay'da listede olmalarına rağmen delege tarafından seçilmeyen Mehmet Bekaroğlu ve Erdoğan Toprak, bu listede de yer alıyor. Geçtiğimiz kurultayda aday gösterilen ancak seçilemeyen İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu listede yer almadı.

Listesinde mevcut Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a yer veren Kılıçdaroğlu, ayrıca eski büyükelçi Ünal Çeviköz'ü de listeye aldı.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde, bir önceki MYK'da Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini verdiği Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da bulunuyor.

Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Hakkı Süha Okay, Ali Öztunç, Mehmet Ali Çelebi, Emre Çam gibi halen PM üyesi olan isimler de bu listede yer buldu.

Böke de listede

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden oldu.

Böke, 35. Olağan Kurultay'da 691 ile en fazla oyu alan PM adayı olmuştu.

Geçen kurultayda, liste dışından giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise cezası nedeniyle bu seçimde aday olamadı.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın da yer aldığı 22 milletvekili bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde mevcut PM'den 25 isim yer alırken, 27'sinin ise yer bulamadığı görüldü.

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Kaynak: AA