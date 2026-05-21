CHP’de Milletvekili Hasan Öztürkmen kararı: Kesin ihraç talebi gündemde

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, kamuoyunda tartışılan “mutlak butlan” konusu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Bir süredir hukukta yeri olmayan saçma sapan bir butlan tartışması var. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun genel uygulamalarının dışında, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkisini gasp etmekten bahseden, her ne kadar ilk derece mahkemesince reddedilse de sürekli partinin içini karıştırmak isteyen bir akıl var" ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürkmen disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in, "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" sözlerine de tepki gösteren Emre, MYK’da konunun ele alındığını belirtti.

Emre açıklamasında, "Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti Meclisi'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında Parti Meclisi'nde karara bağlayacak." dedi.