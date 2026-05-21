CHP’de mutlak butlan sonrası hareketlilik: Vekiller genel merkeze çağrıldı
CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından partili milletvekilleri acil koduyla genel merkeze çağrıldı. Kararın ardından parti yönetiminde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin davada “mutlak butlan” kararı vererek mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.
Karar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin ise görevi devralmasına karar verildi.
Mahkeme kararının ardından CHP yönetimi, Ankara İl Örgütü’nü acil olarak genel merkeze çağırdı. Parti genel merkezinde hareketlilik yaşanırken, gelişmelere ilişkin toplantı yapılacağı öğrenildi.