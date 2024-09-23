CHP’de olağanüstü ‘Ekrem İmamoğlu' toplantısı: Konu İBB Başkanı’nın yargılandığı dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Siyaset tarihine ‘ahmak davası’ olarak geçen yargısal süreçte İmamoğlu hakkında dava açılmış, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Dava, son iki yıldır İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyorken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun cezasının onanacağı ve Yargıtay'a gönderileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında, CHP'nin olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.

Yarın 13.30'da başlayacak toplantıya, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın düzenleyecek.

Ahmak davası nedir?

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir konuşmada, isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise soru üzerine yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.

Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven, İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

İmamoğlu hakkında açılan davada 2 yıl 15 hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. İmamoğlu'na yönelik ceza kararı itiraz üzerine İstinat Mahkemesi'ne taşınmıştı.