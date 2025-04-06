CHP'de olağanüstü kurultay günü: Gözler parti meclisi listesinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde parti içi seçim süreci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması gibi tartışmaların ardından olağanüstü kurultay kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 gün önce kurultay çağrısı yapmıştı. Özel, aynı zamanda kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu da duyurdu.

Kritik kurultay, bugün Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00’da başlayacak. Etkinlik, parti üyeleri ve kamuoyu tarafından salon dışına kurulacak dev ekranlardan da izlenebilecek.

Kurultayın sloganı belli oldu

1'inci Kurultayını 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi sayan CHP’de Özgür Özel, yarın yapılacak olan 21. Olağanüstü Kurultay’ın sloganının “İrade Milletindir” olduğunu duyurdu.

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP'nin yaklaşan olağanüstü kurultayı öncesi, genel başkanlık için adaylıklar netleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay kararı almasının ardından ilk rakip, partinin Antalya’daki Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Uzun süredir kulislerde adı geçen Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu açıklamayla adaylığını resmen ilan etti. Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle CHP Genel Başkanlığına adayım” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan aynı zamanda eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek de genel başkanlık için yarışa katıldı.

Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?

Kurultay kararının ardından kulislerde adı sıkça anılan isimlerden biri de CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bazı parti delegelerinin Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imza topladığı iddia edildi. Ancak Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı net bir açıklamayla bu iddiaları yalanladı ve kurultayda aday olmayacağını duyurdu.

Adaylık için kaç imza gerekiyor?

Adaylıklarını açıklayan Uysal ve Şimşek’in CHP'nin Tüzüğü'ne göre genel başkan adayı olabilmeleri için delegelerin yüzde 5'inin imzasını almaları gerekiyor. İki adayın bin 323 delegeden 67’sinin imzasını almaları gerekiyor.

İmamoğlu’ndan kurultaya mektup

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.