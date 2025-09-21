CHP’de Olağanüstü Kurultay: Özgür Özel tek aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 22. Olağanüstü Kurultayı’nı bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kurultayda, İstanbul İl Başkanlığı’na bağlı yaklaşık 200 delege oy kullanamayacak. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de sandığa gitmeyecek. 2023’te 1.368 delegenin oy kullandığı kurultay, bu kez 1.127 delegenin katılımıyla yapılacak.

Gündemde güven oylaması

Kurultayın gündemine parti tüzüğünde yer alan “güven oylaması” maddesi de eklendi. Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu için güvenoylaması yapılacak, ardından seçimlere geçilecek.

Genel başkanlık yarışında tek aday mevcut lider Özgür Özel olurken, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminde çarşaf liste yerine delegelerin önerisiyle blok listenin tercih edilmesi bekleniyor.

Seyirci alınmayacak

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacak. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.