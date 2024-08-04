CHP'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanmıştı.
Toplantı sonrası CHP, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak için oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.
Karar kapsamında kurultayın sembolik açılışı Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünden dolayı 4 Eylül’de Sivas’ta gerçekleştirilecek. Parti Meclisi'nin 4 Eylül’de Sivas’taki toplantısına Meclis Grubu ve İl Başkanları da katılacak.
Söz konusu kurultayın 6 ile 9 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı