CHP'de ön seçim nasıl uygulanacak? Ayrıntılar belli oldu

CHP'de, düzenlenecek ilk genel seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi noktasında parti içi demokrasi yollarının aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.

Son dönemde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında gündeme gelen aday belirleme sürecinde, parti tüzüğünde yer alan yöntemlerden birinin uygulanması bekleniyor.

Parti tüzüğü gereği, Cumhurbaşkanı adayı, seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirleniyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise PM karar veriyor.

1 milyon 600 bin üye oy kullanacak

Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak.

Yönergeye göre, aday olabilmek için belirli bir oranda imza toplama şartı getirildi.

Bu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri veya Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden destek gerektirecek.

Amaç, çok sayıda adayın yarışmasının yol açabileceği kaosun önüne geçmek.

Bayramdan önce veya sonra...

Habertürk'ün haberine göre, ön seçimler, mart ayının son haftasında, Ramazan Bayramı'ndan önce veya sonra yapılacak.

Oylama işlemi sabah 09:00'da başlayıp akşam 17:00'de sona erecek. Propaganda dönemi ve oylamadan sonra itiraz süreci de seçim takviminde yer alacak.

Parti Meclisi, yönergeye son şeklini 10 Şubat'ta yapılacak toplantıda verecek.