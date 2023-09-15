CHP'de Örsan Öymen adaylığını açıkladı

Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi’nde kurultay süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Öymen, "Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol 6 ok yoludur. Bu yolu açmak için CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve bunu ilan ediyorum" dedi.