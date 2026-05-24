CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu heyetleri görüşecek

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandı.

Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin genel merkez binasında nöbet tuttuğu sırada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'in tahliyesi için talepte bulunmasının ardından bina önünde tansiyon yükseldi.

Özel ile Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Yaşanan gelişmeler sonrası Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan tahliye süreci kapsamında polis ekipleri ile icra memurlarının da CHP Genel Merkezi'nde bulunduğu ifade edildi.

CHP'de heyetler 14.00'te görüşecek

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ekiplerinde 2'şer kişinin 14.00'te bir araya geleceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Orhan Sarıbal ve Mahir Polat yer alırken, Özgür Özel heyetinde ise Fuat Özçağdaş ve Murat Emir yer alacak.

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilata çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, mahkeme kararının uygulanması sürecinde görev yapacak yargı mensupları, emniyet personeli ve kamu görevlilerine kolaylık sağlanmasının istendiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca parti örgütlerinden, örgüt kültürü ve disiplinine uygun hareket etmeleri konusunda hassasiyet beklendiği ifade edildi.