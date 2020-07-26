CHP'de Parti Meclisi yarışı

26 Temmuz 2020

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 18.45 itibarıyla 44 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Bilkent Odeon'daki CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 44 sandıkta süren oy verme işlemi 21.45'te tamamlandı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, oy sayma işlemine devam ediyor.

CHP'de bugün öğle saatlerinde tamamlanan adaylık başvurularında PM için 222, YDK için de 47 isim başvurmuştu.

1356 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, delegeler PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapacak.

Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliğine seçilen 8 isim belli oldu

Kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i PM üyesi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Yunus Emre (1021), Dr. Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Danışoğlu (756) BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Sanatçı Onur Akın, 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremedi.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oyunu verdi.

Oy verme işlemi sürerken alana gelen Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

80 kişilik anahtar liste

Bilkent Odeon'da seçimlere geçilmesi için beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı iddia edilen 80 kişilik "anahtar liste" kurultay delegelerine ulaştırıldı.

Listede 18 kişilik mevcut MYK'nin tamamı yer alırken, her bölgeden milletvekilleri ve il başkanları da listeye girdi.

Listede CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, Beykoz İlçe Örgütünden başörtülü avukat Sevgi Kılıç, Orhan Kemal'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Işık Öğütçü, babasının apartman görevlisi olduğu belirtilen öğrenci Esra Dirican gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, danışmanları Deniz Demir ve emekli general Ali Er de listede yer alıyor.

Toplam 44 milletvekili var

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde BKYP ve YDK da dahil olmak üzere toplamda 44 milletvekili yer aldı.

CHP Tüzüğüne göre 60 kişilik PM'nin 8 üyesi BKYP'den seçiliyor. Kılıçdaroğlu da 12 kişi yayınladığı BKYP listesinde 3 genel başkan yardımcısı ile akademisyenler Tarık Şengül, Kunter Öymen, Ali Rıza Erbay ile sanatçı Onur Akın'ı aldı. BKYP'de Lale Karabıyık, Yunus Emre ve Fethi Açıkel bulunuyor.