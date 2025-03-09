CHP'de seçim çalışmaları: Ekrem İmamoğlu Adana'da konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Ekrem İmamoğlu, başlattığı seçim çalışmalarına Adana'da devam ediyor. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Alın terinin toprağa karıştığı, bereketli Çukurova'dan sesleniyorum. Tarımın, sanayinin, medeniyetlerin beşiğinden sesleniyorum. Her birinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ayda çıktığımız bu yolun bolluk ve bereketimizi kat kat artırmasını, dayanışmamıza güç vermesini diliyorum. Yolumuz açık olsun.

• Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güçle yine muazzam bir görev üstleniyor. Milletimiz bu iktidar yüzünden perişan haldedir. CHP yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor. Zenginleşmenin yolu fakirin üstüne basmaktan geçiyor. Ekonomi uçurumdan aşağı sürükleniyor. Hukuk, yarı sistemi paramparça. Çıkış yolu CHP’dir. Sizler bu yolculuğun umudusunuz.

"Bu gidişata hep birlikte dur demek zorundayız"

• Devlet adım adım yok olmaya giderken biz partisinin emanetini gururla göğsünde taşıyan neferler olarak bu gidişata hep birlikte dur demek zorundayız. Benimle her koşulda birlikte mücadele edecek yol arkadaşlarımıza, yani sizle güvenmenin gönül rahatlığıyla yola çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim.

• Birleşmiş ve bütünleşmiş CHP'nin önünde kimse durabilir mi? Bu ülkeyi kurucu değerlere döndürme kararlılığının önünde kimse durabilir mi? Milletini zalimin zulmünden koruma kararlılığında olan CHP'nin önünde kimse durabilir mi? Bana diyorlar ki 'korkmuyor musun?' Şu kararlı insanlarla omuz omuza olan İmamoğlu, Yaradan'dan başka kimseden korkar mı? Korkmaz. O bir avuç insana milletin zalimliğe teslim olmadığını göstereceğiz. Bu bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz.

"Milletin bir avuç insana boyun eğmeyeceğini göstereceğiz"

• Önce hep beraber bizler, CHP'liler birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. İnsanlar bize baktıklarında kararlı, örgütlü, vatandaşının derdini dinleyen halini görecek. Sonra demokrasi, refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Güçler ayrılığını savunan, daha güçle parlamento diyen herkesle buluşacağız. Ön seçimde, milletin bir avuç insana boyun eğmeyeceğini göstereceğiz.

• Suriye'de yaşananlara göz yumamayız. Zalimlik neredeyse ona karşıyız. Yürütülen süreç Suriye'yi, bölgemizi, ülkemizi derinden etkiliyor. Biz milletçe mazlumun yanındayız. Onun için bugün Lazkiye ve çevresinde süren çatışmalar aralık ayından bu yana yaşanan en büyük şiddet dalgasına dönüştü. Özellikle Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında yaşanan kayıplar ile azınlıklara dönük katliam ihtimali çok büyük endişe kaynağı olmuştur.

• Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriye'de eşit, demokratik, inanç ve etnik köken ayrımı olmaksızın, insanları medeni şekilde yaşatmaya öncülük etmeli. Bunun için masada olmalıyız. Endişeliyiz çünkü Türkiye masa kuran ülke olmalıyken çoğu masada sandalye bulamaz durumdadır. Bu süreç yarın başka milletleri ilgilendirmez ama bizim yüzlerce yılımızı etkileyecek oluşumlardır. Türkiye, şiddetin son bulması ve barışın tesisi için uluslararası çabalara öncülük etmek zorundadır.

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