CHP'de YDK'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı
CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan YDK seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
108 kişinin başvuru yaptığı 15 kişilik YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar şöyle:
- Tuba Torun - 603
- Erdoğan Kılıç - 553
- Uğur Bayraktutan - 548
- Gülsüm Filorinalı - 542
- Sezgin Kaya - 534
- Öncü Özbay - 526
- Selahattin Emre - 498
- Ahmet Ersen Özsoy - 486
- Mahir Polat - 486
- Mustafa Serdar Soydan - 478
- Emrah Arslan - 444
- Cem Artantaş - 436
- Turan Aydoğan - 432
- Süleyman Bülbül - 420
- Banu Gençkan - 378