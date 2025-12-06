CHP’de yeni A Takımı: MYK üyeleri belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımı belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında merakla beklenen yeni MYK listesini açıkladı. Çekirdek kadroyu koruyan Özel, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu ve Evrim Rızvanoğlu gibi isimleri A Takımı’na dahil etti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi netleşti. Özel’in, parti içinde uzun süredir işaret ettiği “çekirdek kadroyu koruma” yaklaşımını sürdürdüğü, buna karşın bazı önemli isimleri A takıma taşıdığı görüldü.
Partide bir süredir MYK üye sayısının azaltılacağı ve yeni isimlerin kadroya dahil edileceği konuşuluyordu. Bu çerçevede Özel’in, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu ve Evrim Rızvanoğlu gibi isimleri üst yönetimde görevlendirmesi dikkat çekti. 23 kişilik MYK üye sayısı 18'e indirildi.
Yeni MYK listesi belli oldu
Özgür Özel’in açıkladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamayligil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre