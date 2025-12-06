CHP’de yeni A Takımı: MYK üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi netleşti. Özel’in, parti içinde uzun süredir işaret ettiği “çekirdek kadroyu koruma” yaklaşımını sürdürdüğü, buna karşın bazı önemli isimleri A takıma taşıdığı görüldü.

Partide bir süredir MYK üye sayısının azaltılacağı ve yeni isimlerin kadroya dahil edileceği konuşuluyordu. Bu çerçevede Özel’in, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu ve Evrim Rızvanoğlu gibi isimleri üst yönetimde görevlendirmesi dikkat çekti. 23 kişilik MYK üye sayısı 18'e indirildi.

Yeni MYK listesi belli oldu

Özgür Özel’in açıkladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamayligil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre