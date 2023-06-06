CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi. Saat 13.00'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00'te toplantıya başladı.
Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
YENİ MYK'da kimler bulunuyor?
Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:
1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler
2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar
3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler
4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler
5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi
7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü
8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri
10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter
11- Semra Dinçer - Doğa Hakları
12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme
13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri