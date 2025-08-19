CHP'de yeni parti programı için 4-9 Eylül'de çalıştay yapılacak

CHP, yeni parti programının hazırlanması kapsamında 4-9 Eylül tarihleri arasında 'Program Çalıştayı' düzenleyecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2024'te yapılan olağanüstü tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda başlatılan program değişikliği çalışmalarında sona yaklaşıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yürütülen hazırlıklarda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, iç ve dış politika ile gençlik gibi temel başlıklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Sahadan görüşler toplanıyor

Çalışmalar kapsamında partinin 81 il ve 973 ilçedeki örgütleri aracılığıyla vatandaşların beklentileri ölçülüyor. İl başkanlıkları üzerinden genel merkeze iletilen görüş ve talepler, yeni program için değerlendiriliyor.

Ankara'da geniş katılımlı çalıştay

4-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak çalıştaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra MYK ve Parti Meclisi üyeleri ile 81 ilin teşkilat temsilcileri katılacak. Burada yeni programla ilgili öneriler masaya yatırılacak.

Son söz kurultayda

CHP tüzüğüne göre, parti programında değişiklik yapma yetkisi kurultaya ait. Çalıştayda elde edilecek çıktılar doğrultusunda şekillenecek yeni programın, kasım ayında yapılması beklenen 39. Olağan Kurultay'da 1323 delegenin oyuna sunulması planlanıyor. Program değişikliğinin kabulü için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekecek.