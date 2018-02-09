ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kurultayda yenilenen CHP Parti Meclisi ilk toplantısını yarın yapacak.

CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kongrenin ikinci gününde ise delegeler tarafından 60 kişilik PM üyeleriyle 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

CHP'de yeni seçilen üyeleriyle PM ilk kez yarın toplanacak.

PM üyeleri ilk olarak saat 09.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ziyaret sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek PM toplantısı saat 10.00'da başlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun pazar veya pazartesi günü PM içinden yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ataması da bekleniyor.

Kaynak: AA

Son dakika CHP Kemal Kılıçdaroğlu

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.