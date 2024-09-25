CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin dava başladı

CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespitinin ardından söz alan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hastane randevusu olması nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi. Duruşma, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Özgür Çelik: Yargılama hukuksuz

Duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dava konusu görüntülerin seçimlerden önce yayınlanmasının seçim sonucunu değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Siyasi partilerin denetim yetkisinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu, yerel mahkemede yargılama yapılamayacağını ileri süren Çelik, yargılamanın hukuksuz olduğunu savundu.

İddianameye dair detaylar

İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olayın soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu kaydediliyor. İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılıyor.

Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da 'Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi' düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildiriliyor.

İddianamede, 'Bir Tuğla Da Sen Koy' adlı yardım kampanyasının CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

22 sanık hakkında hapis cezası isteniyor

İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.