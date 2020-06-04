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CHP'den 1 HDP'den 2 milletvekilinin milletvekillikleri düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü.

CHP'den 1 HDP'den 2 milletvekilinin milletvekillikleri düşürüldü
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ANKARA(DÜNYA) AK Parti sürpriz bir şekilde bir süredir beklemede olan üç milletvekiline ait dokunulmazlık tezkerelerini gündemine alarak milletvekillerini düşürdü.

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT davasına ilişkin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik fezleke okundu.

Cezaları onanan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven milletvekilleri de düşürüldü. KCK davasından yargılanan HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğullarına verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

CHP ve HDP sloganlar atarak ve masalar vurarak tepki gösterdi.

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