CHP'den 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, terörü şiddetle kınadığını belirterek, "Eli kanlı PKK'lı teröristleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ve tüm ailelerin acısını paylaştığını belirten Ağbaba, terör örgütü PKK tarafından değişik tarihlerde evlatları kaçırılan ailelerle 2 Ekim 2017'de TBMM'de ortak basın toplantısı düzenlediklerini hatırlattı.

Ailelerle sürekli diyalog içerisinde olduklarını, konunun kamuoyunun gündeminde kalması için çaba gösterdiklerini aktaran Ağbaba, ilgili bakanlıklara soru önergeleri vererek ailelerin kafalarındaki soruları Meclis gündemine taşıdıklarını bildirdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"PKK'nın katlettiği evlatlarımızın anaları babaları yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyordu. Seslerini duymadılar, yüzlerine tüm kapıları kapadılar. Biz CHP olarak, ailelerin sesi olduk bizi de dinlemediler. Genel Başkanımız ailelerle defalarca buluşup onların isteğiyle Başbakanla görüştü. Bugün hamaset yapanlar, özür dilemek yerine üste çıkmaya çalışıyor. Malatyalı hemşerim Semih Özbey ve şehit edilen tüm güvenlik personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, terörü bir kez daha şiddetle kınıyorum. Eli kanlı PKK'lı teröristleri lanetliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."