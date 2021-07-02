CHP'den 2 Temmuz için ‘Sevgi ve Hoşgörü Günü’ teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 35 yurttaşın yaşamını yitirdiği Sivas katliamının yıldönümü olan 2 Temmuz’un ‘Sevgi ve Hoşgörü Günü’ olarak ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Tanrıkulu, teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Böyle bir acının bir daha yaşanmaması ve ölen aydınlara karşı borcumuzu ödemek amacıyla 2 Temmuz’un Sevgi ve Hoşgörü Günü olarak ilan edilmesi için yasa teklifi sundum.” dedi.

Tanrıkulu’nun teklifinin gerekçesi ise şöyle:

“2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, şenliklere katılan ozan, yazar, sanatçı, aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin kuşatılarak yakılması sonucu 35 kişi, yanarak ve dumandan boğularak yaşamını yitirmiştir. Atatürk büstü tahrip edilmiş, ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganları atılmıştır. Tarihe Sivas Katliamı olarak geçen bu hadise, farklı uygarlıkların beşiği olan ülkemizde kardeşliğimize zarar vermiştir. Olayların büyümesi engellenememiş, toplumsal hafızaya bu acı olay, en derin haliyle kazınmıştır. Ayrıca bu olayın failleri halen cezalandırılmamıştır. Yaşamına kastedilen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına saygıyı ifade ve tüm ülkede sevgi ve hoşgörüyü sağlamanın, barış içinde, kardeşçe, bir arada yaşamanın öneminin vurgulanması bakımından 2 Temmuz gününün sevgi ve hoşgörü günü olarak anılması öngörülmektedir.

“Madımak Oteli müze olmalı”

Bu acıyı paylaşmak, benzer acıların yaşanmaması, kardeşlik ve hoşgörünün egemen kılınması ve yaşamını koruyamadığımız vatandaşlarımız ve geride kalan yakınlarına resmi makamların özrünü belirtmesi bakımından; ilgili bakanlıkça olayın gerçekleştiği Madımak Oteli’nin kamulaştırılarak müze haline getirilmesi ve aynı yerde sanatsal bir anıt yapılması hükme bağlanmaktadır.2 Temmuz Sevgi ve Hoşgörü Günü’nde yapılacak törenler, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.”

"Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri andı. Babacan’ın mesajı şöyle:

"Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Daima adaletin ve hakikatin yanında yer alacağız ki çocuklarımız hiçbir husumetin içine doğmasın. Madımak’ta katledilen 35 insanımızı saygıyla anıyorum. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum."

Beşiktaş'ta anma

Beşiktaş Cemevi’nde yapılan anma töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘ Sivas’ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl 2 Temmuz’da bir araya geliyoruz. Bugün burada yarın başka yerde Sivas’ın Çorum’un Gazi Mahallesi’nin Bağlarbaşı’nın, insanlığın gözü önünde yaşanan bütün bu felaketlerin, katliamların hesabı sorulana kadar var gücümüzle çalışmaya, devam edeceğiz, hepiniz bundan emin olun. Ben tekrar onların anıları önünde saygı ile eğiliyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

Akpolat, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve mumların yakıldığı yere karanfil bıraktı. Akpolat Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ne geçerek burada bulunan Unutmamak Müzesi’ni gezerek yetkililerden, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıza Akpolat, “İnsanlığın utanç sayfalarından biri olan Madımak katliamını hiç unutmadık, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. 28 yıl önce bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas Katliamı’nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Nefrete karşı barışı, kine karşı kardeşliği, karanlığa karşı aydınlığı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. #unutMADIMAKlımda’’ ifadelerini kullandı.