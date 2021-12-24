CHP'den 20 Aralık için araştırma önergesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP açıklamasında, "Tek adam rejiminin yarattığı ekonomik krizin temelini oluşturduğu TL'nin değerindeki bu dalgalanmaları Cumhurbaşkanı ve etrafındakilerin açıklamaları, Cumhurbaşkanının ve Merkez Bankası’nın çeşitli kararları tetiklemektedir. En büyük dalgalanmalar Merkez Bankasının faiz kararları, Cumhurbaşkanının konuşmaları ve Merkez Bankasının döviz kurlarına doğrudan müdahaleleri öncesinde ve sonrasında yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CHP ayrıca döviz işlemlerine taraf olanlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi, Merkez Bankası üst yönetimi, Cumhurbaşkanına yakın isimler ve bunların yakılarındaki isimlerin olup olmadığı, bu alış satışların hangi kurlardan yapıldığının araştırılmasını da talep etti.

Önergede, "Dövizdeki büyük dalgalanmalardan birinin gerçekleştiği 20 Aralık 2021 ve sonrasında yaşananların, bütün boyutlarıyla ortaya konulması, milletin kör kuruşunu korumakla yükümlü TBMM için bir zorunluluktur." denildi.