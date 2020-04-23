CHP'den "23 Nisan'da Türkiye'de Çocuk Olmak" raporu

23 Nisan 2020

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi "23 Nisan'da Türkiye'de Çocuk Olmak" başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2019 sonu itibarıyla, Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuğun yaşadığı belirtilerek, verilerin, Türkiye'de 720 bin çocuk işçi olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi.

Çocuk işçiliğinin yüksek çıkmasının altında, giderek yaygınlaşan yoksulluğun yattığı ifade edilen raporda, Türkiye'de 2018'de yoksul çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6 artış yaşandığı kaydedildi.

Ebeveyni işsiz kalan çocuk sayısında da artış yaşandığı belirtilen raporda, "Çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 80'ini, 15-17 yaş grubuna mensup 574 bin çocuk oluşturdu. Başka bir ifadeyle Türkiye'de sayısı 3 milyon 649 bin olan 15-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 16'sı çalışmak zorunda kalıyor. Çalışan çocukların büyük kısmının kayıt dışı olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'deki tablo karanlık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Derinleşen ekonomik krizin, yoksul çocuk sayısındaki artışla da görülebildiğine işaret edilen raporda, 2017'de 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısına 2018'de 443 bin yeni çocuğun eklendiğine dikkat çekildi.

"Çocuklar tehlikeli koşullarda çalıştırılıyor"

Ekonomik krizin çocuklara faturasının kalıcı hale geldiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Borçlu doğan çocukların her geçen yıl daha fazla yoksulluk ve kriz nedeniyle yetişkinlerin sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldığını görüyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarıyla çalışan çocuk işçiler daha görünür hale geldiler. Yoksunluk ve yoksulluk nedeniyle sokaklarda çalıştırılan ve yaşayan çocukla karşılaşıyoruz. Süzgeçten geçirilen, sansürlenen ve kısıtlanan verilere rağmen çocukların eğitim sistemi dışında kaldığını, kayıt dışı çalışmaya yönlendirildiğini, yeterli beslenemediklerini ve sağlıklarını kaybettiklerini görüyoruz. Aile bütçesine katkı sunabilmek için çalışmak zorunda bırakılan çocuklar tehlikeli koşullarda ve emekleri istismar edilerek çalıştırılıyor. 2018 yılında SGK verilerine göre 7000 çocuk iş kazası geçirdi. 2017'de bu sayı 6 bin 300'dü. Bu bağlamda devletin sorumluluklarını hatırlaması, siyasi iktidarın gerekli önlemleri alması gerekiyor."

Eğitime daha fazla yatırım yapılmasının, ebeveynlere adil çalışma, sağlık ve sosyal güvence koşullarının sağlanmasının gerekliliğine işaret edilen raporda, Türkiye'nin geleceğinin çocuklar korunarak kurulabileceğinin altı çizildi.