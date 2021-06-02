CHP'den 3 doz aşı tepkisi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "üç aşımı oldum" açıklamasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Emir, "Aralık ayının başında aşının aslında Türkiye'ye çoktan geldiğini ve bazı AKP'lilerin el altından aşı olduğunu iddia etmiştik. 'Üç doz aşımı oldum' sözleriyle bizi doğrulamış oldu." ifadelerini kullandı.

Emir, üçüncü doz aşının yapılabilmesi için ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerektiğini belirtti. "Erdoğan'a 14 Ocak'ta kameralar karşısında göstermelik bir aşı mı yapıldı?" diye soran Emir, "Yani tam da iddia ettiğimiz gibi, Türkiye'ye ilk aşı söylendiği gibi 30 Aralık'ta değil, çok önceden geldi ve AKP'liler herkesten önce aşılandı." dedi.

"COVID nedeniyle bugüne kadar binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik." diyen Emir, "Beceriksizlik ve rant hırsı yüzünden Türkiye'ye büyük bedeller ödettiren AKP iktidarı, halk sağlığı suçu işlemeye devam ediyor." dedi.

Erdoğan: Üç aşımı oldum

TRT 1 ve TRT Haber kanallarının ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben üç aşımı oldum, üç aşıdan sonra bir de antikor ne noktada yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili de adımı attım. Hamdolsun 2.160'ı yakaladım." açıklaması yapmıştı.