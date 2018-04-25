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CHP'den Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.

CHP'den Abdullah Gül açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.

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