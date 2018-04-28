CHP'den 'adaylık' tarihi
CHP Grup Başkanvekili Altay, cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu 1 veya 5 Mayıs arasındaki bir tarihte açıklayacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken, Grup Başkanvekili Engin Altay adayın açıklanacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.
FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Altay, "Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna "1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız" diye yanıt verdi.