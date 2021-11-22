CHP'den AKM tepkisi: 2 milyar TL’ye ancak 10 koltukluk yer açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) opera salonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İlgezdi, opera çukurunun kapasitesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyaca ünlü 46 operanın ortalamasına göre, sanatçı ve müzik aletine 1,7 metrekarelik alan düşerken yeni yapılan AKM’de 1,1 metrekare alan bırakıldı. Bakanlığın dediği gibi, dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129,8 metre kare olması gerekiyor. Ancak yeni AKM’deki alan 93 metrekare. İlk açıkladıkları 118 kişi için ise 200,6 metre karelik alan gerekiyor. Bakanlık bu gerçeğe yanıt veremezken yandaş basın yine 118 kişilik opera çukuru haberi yapmakta; bakan danışmanları ise karalama kampanyasına girişmekte.

İktidar, 2008’de ‘tadilat yapıp açacağız’ diye AKM’yi kapattı. 10 yıl binayı çürüttükten sonra yıkarak yeni AKM binası yaptı. Ama eski AKM’de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye çıkarabildi. Bu da dünya standardından çok küçük olduğu halde. 2 milyar TL’ye ancak 10 koltukluk yer açıldı."

İlgezdi, binaya 7 yıl süreyle Türk Telekom'un isminin verilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"2021 yılında dünya standartlarında yeni bir AKM yaptığı ile övünenler, Wagner operalarını çalamayacak bir bina yaptıklarını itiraf etmek zorundadır. Wagner çalınamayacak bir dünya standardı olamaz. Türkiye’nin en önemli kültür alanını 2008’den 2021’e kadar kapatan zihniyet, salona sponsor alarak, kültür ve sanat alanını yok saydığını bir kez daha kanıtlamıştır. İktidar için her şey para ve rant. Kültür ve sanat da turizm için kullanılacak bir enstrüman maalesef."