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CHP'den Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Berat Albayrak'ın görevinden istifa ettiği yönündeki paylaşıma ilişkin "Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" dedi.

CHP'den Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiği yönündeki paylaşıma ilişkin, "Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil" ifadelerini kullandı.

Öztak'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde: "Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" dedi. 

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