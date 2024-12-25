CHP'den asgari ücret itirazı: Miting düzenlenecek; vekiller sahada!

Aralık ayının tümününde gündemin ilk sırasında bulunan 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira belirlenmesinin ardından tepkiler dinmiyor. Asgari ücrete sert tepki gösteren partilerin başında CHP geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün Ankara'daki merkezde genel başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde asgari ücret vardı.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücretin Türkiye'de genel ücret haline geldiğini, bu paraya çalışanların oranının yüzde 42 olduğunu ifade etti.

'Londra’da ölümü gösterenler...'

"Asgari ücrete sadece 5 bin 100 TL zam yaptılar. Oysa bir yıl önce asgari ücrete 5 bin 600 TL zam yapılmıştı" diyen Taşçıer şöyle devam etti: "Bugün asgari ücrete yapılan zam, paranın bir senelik değer kaybına rağmen geçen senenin rakam olarak gerisinde kalmıştır. Neticede asgari ücretlilere Londra’da ölümü gösterenler, Amerika’da telaffuz ettikleri rakamla milyonları yavaş yavaş IMF sıtmasına razı ettiler. Bir işçinin 22 bin 104 TL ile bırakın yaşaması, nefes alması bile imkânsızken, saray iktidarı, ‘Ortada kuyu var, yandan geç’ mantığıyla milyonları silkeledi."

Miting düzenlenecek; sokak sokak gezecekler...

Taşcıer ayrıca partinin miting yapacağını da açıkladı. CHP'li yönetici, Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda 28 Aralık Cumartesi günü sendika ve STK'ların da katılımıyla miting düzenleneceğini duyurdu.

CHP'li vekillerin asgari ücrete yetersiz zam hakkında farkındalık yaratmak için 10'ar kişilik gruplar halinde sahaya inerek broşür dağıtacağı da belirtildi.