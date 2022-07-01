CHP'den asgari ücret tepkisi
CHP'li Altay, asgari ücretin 5.500 lira olarak belirlenmesiyle ilgili, "Açlık sınırının 6.391 TL olduğu bir ülkede, 6.770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla net 5.500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da, sosyal medya hesabından asgari ücret artışıyla ilgili açıklama yaptı.
Altay, "Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede, 6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır." dedi.