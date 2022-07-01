CHP'den asgari ücret tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla net 5.500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da, sosyal medya hesabından asgari ücret artışıyla ilgili açıklama yaptı.

Altay, "Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede, 6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır." dedi.