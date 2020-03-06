CHP'den ateşkes değerlendirmesi

06 Mart 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye-Rusya arasında varılan mutabakatı, Mehmetçik için fevkalade olumlu bulduklarını söyledi.

Çeviköz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Rusya arasında İdlib konusunda varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutabakatın, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakatın yenilenmesi anlamına geldiğini ifade eden Çeviköz, "Türkiye'nin yerine getirmemiş olduğu yükümlülükleri bundan sonra yerine getirilmesi, bu protokolle önemli bir şekilde kayda geçirilmiştir." dedi.

Çeviköz, anlaşma metninde "Suriye Arap Cumhuriyeti" adının geçiyor olmasının, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birlik ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerin, Rusya ve Türkiye tarafından iki garantör ülke olarak tekrarlanmasının önemli olduğunu kaydetti. Bunun sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Çeviköz, bu mutabakatın hazırlanmasında Rusya'nın bir bakıma "Suriye ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığını" savundu.

Bu protokolün önemli unsurlarından birinin "terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılığın ifade edilmesi" olduğunu vurgulayan Çeviköz, "Bundan sonra Türkiye'den, Soçi mutabakatından beri yerine getirmediği 'terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi' yükümlülüğünü, bu defa daha sadakatle yerine getirmesi beklenir. Önce 'Özgür Suriye Ordusu' sonra 'Suriye Milli Ordusu' olarak adlandırdığımız gruplar hem Suriye hem Rusya tarafından terörist unsur olarak algılanıyor. Dolayısıyla TSK'nin bu tür unsurlarla birlikte görüntü vermemesi çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Kuzularını bekleyen anaları ve yavukluları için fevkalade önemli"

M4 kara yolunun güney ve kuzeyinde 6 kilometrelik bir güvenli koridor olmasının önemli olduğunu anlatan Çeviköz, şöyle konuştu:

"Moskova'da varılan mutabakatın Mehmetçiğimiz için fevkalade olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyiz. Bundan sonra şehitler tepesine yeni şehitlerin gitmesinin engellenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Bu, ulusumuz için, kuzularını bekleyen anaları ve yavukluları için fevkalade önemli bir gelişmedir. Onun için en kısa zamanda bu mutabakatın gerekleri olacak kadar kuvvetin Türk unsurları tarafından Suriye sahasında kalmasına devam edilmesi ancak bunun ötesinde ve bunun daha fazlasını gerektirmeyecek unsurların da en kısa zamanda vatana dönmelerin sağlanması büyük önem taşıyor. Suriye'de rejimi ve yönetimi değiştirme çaba ve hevesinden vazgeçilmelidir. Terör unsurları olarak kabul edilen ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer alan, bu mutabakatlarda altı çizilen bütün unsurlara karşı mücadele Rusya ve Suriye ile ortak bir şekilde verilmelidir. Bundan sonra TSK unsurlarının bu gruplarla birlikte görünmesinin önüne geçilmelidir."

Çeviköz, bir soru üzerine, bundan sonraki dönemde askeri faaliyetler devam etmez ve mutabakat uygulanırsa yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma riskinin olmayacağını söyledi.

ABD'nin tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çeviköz, ABD'nin Türkiye ile yakınlaşmayı amaçladığını ve verdiği siyasi desteğin de bu yakınlaşmayı tekrar sağlayabilmek için bir arayış olduğunu kaydetti.

Torun: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkese ilişkin, "Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı. Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP olarak her zaman ve her koşulda Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini savunduklarını belirten Torun, ülkeyi sonu belli olmayan maceralara sürüklemenin adeta bir cinayet olduğunu ileri sürdü. "Rusya mutabakatını, Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım. Evet bir kez daha gördük ki savaş politikalarıyla savaş rüzgarlarıyla bir yere varılamaz." ifadelerini kullanan Torun, diplomasi ve görüşmelerin her zaman diyalog ve çözüm getirdiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu değerlendirmede bulundu: "Erdoğan'ın maceraları ve sorumsuzluğu bize bir kez daha tarafsız cumhurbaşkanlığının ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiştir. Ülkenin tüm siyasi güçlerini yok sayan tek adam ülkeyi maceraya sürüklemiştir. Masa başında verilen yanlış kararlar ve uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemiz 10 yıldır bir bataklığa saplanmıştır. Biz sürekli diyalogdan ve ortak akıldan yana olduğumuzu söyledik. Bunu tekrar ediyoruz. Ama bizimle diyalog kurmayan tek adam Rusya'ya koşup Putin'le konuşmak zorunda kaldı. Biz yine de sırf şehit haberleri gelmemesi için, sırf anaların yürekleri yanmaması için her türlü barışı savunuyoruz. Erdoğan'ın hem içeride hem de dışarıda sergilediği sorumsuzluk ve maceranın hesabının sorulmasını ise sandığa bırakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Kaynak: AA