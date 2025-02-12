CHP’den AYM’ye DDK yetkileri için iptal başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) ilişkin düzenlemeleri içeren 7539 sayılı kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Günaydın, öncelikle 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için başvuruda bulunduklarını belirterek, "AYM'nin, 'Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile düzenlenemez konular bunlar, AYM talebi doğrultusunda, Anayasa'ya aykırılık iddiaları doğrultusunda siz bunu kanuni düzenleme yapın' demesine rağmen, CMK düzenlemesi işlerine geliyor ve bu düzenlemeleri maalesef TBMM'nin bir işlev gaspına uğramasını hiçe sayarak Resmi Gazete'de yayımlatıyorlar" dedi.

"AYM'den hızlı bir inceleme bekliyoruz"

Günaydın, ayrıca 7539 sayılı kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle AYM'ye başvurduklarını belirterek, bu düzenleme ile DDK'ya kooperatifler, birlikler ve bu kurumlara bağlı ortaklıklarda denetim yetkisi verildiğini ifade etti.

Bu yetkilendirmenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Günaydın, "Ayrıca, denetçilerine adli soruşturma yapma, cumhuriyet savcıları gibi yazışma yapma, bilgi ve belge toplama, açıklama isteme yetkisi veriyor. Bu da Anayasa'ya aykırı. DDK üyeleri ve denetçilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurumların katıldığı her kuruluşta, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde ve vakıflarda istihdam edilen memurlar ve diğer kamu görevlileri dahil olmak üzere, her kademe ve rütbedeki görevlileri görevden uzaklaştırma yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı böylece, DDK denetçisini bir belediyeye gönderiyor, o kurul üyesi ertesi gün, 'Bu belediye başkanının burada görev yapması kamu düzeni açısından yararlı değildir.' diye rapor tutuyor, bunun üzerine belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. AYM'den, hızlı bir incelemeyle bu husus hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptaline ilişkin bir önemli irade koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara itiraz

Öte yandan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara yönelik olarak da İmamoğlu'nun avukatının bugün bir başvuruda bulunduğunu belirtti.