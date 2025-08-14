CHP’den ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti töreninde görüntülendi

Siyasette ve halk arasında "Topuklu Efe" mahlası ile de tanınan eski CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen programda kameralara yansıdı.

Parti kulislerinde bir süredir konuşulan Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende Çerçioğlu’nun partiye katıldığını resmen duyuracak.

Ne olmuştu?

Çerçioğlu geçtiğimiz saatlerde resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 belediye başkanı ile birlikte istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP’li belediyelerde uzun süredir görev yapan Çerçioğlu’nun iktidar partisine geçişi, hem Aydın hem de ulusal siyaset açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.