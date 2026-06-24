CHP'den ayrılan Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den milletvekili seçildikten sonra CHP'ye geçen, geçen hafta da CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Özdemir'in rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
Özdemir'in parti rozeti, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Özdemir, Ekim 2024'te CHP'ye katılmış ve rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı.
Özdemir, 17 Haziran'da CHP üyeliğinden istifa etmişti. TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer vermişti.