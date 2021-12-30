CHP'den Bahçeli'ye İmamoğlu tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gazeteye verdiği demeçte, terörle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındığı iddialarına ilişkin, “Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Bahçeli'nin sözlerine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel, "Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir. İstanbullunun size vermediği yetkiyi Suç İşleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız. Akıllanmayacaksınız!" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

Torun, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

“Nerede kaldı’ dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış. Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun. Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var.”