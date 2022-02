CHP'den Bakan Dönmez'e 'provokasyon' tepkisi

Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticisiyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in toplantıdan sonra yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının hayata geçmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımızın dile getirdiği haklı tepkiler her geçen gün artmaktadır. Vatandaşlarımızın talebi fahiş zamların derhal geri çekilmesi olurken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 dağıtım şirketi ile dün gerçekleştirdiği toplantından hiçbir somut karar çıkmamıştır. Toplantı kamuoyunda oluşturulan algının aksine iktidarın kendini aklama çabasına dönüşmüştür.

Zamların geri alınacağını söyleyemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘zamlar geri alınıncaya kadar faturasını ödemeyeceği’ yönündeki kararını hedef alması iktidarın içinde bulunduğu çaresizliği göstermektedir. Vatandaşlar zamların geri alınmasını beklerken, dünkü toplantıda iktidar dağıtım şirketlerinden fatura tahsilatlarıyla ilgili süreçlerin daha sıkı takip edilmesini talep etmiştir.

"Skandal üstüne skandal yaşanıyor"

Beceriksiz enerji politikaları sonucu son bir ayda art arda yaşanan skandallar nedeniyle vatandaşlarımızın tepkisini ahlaki bulmayan iktidar önce kendisine bakmalıdır! Son bir ay içerisinde iktidarın enerji politikalarındaki beceriksizliği sonucu; Türkiye’de enerji fiyatları fahiş fiyatlara çıkmış, arz güvenliği sıkıntısı nedeniyle sanayide üretim durdurulmuş, nüfusu 500 bini bulan Isparta’da günlerce elektrik kesintisi yaşanmıştır.

Provokasyon aramak isteyenler yüzde 127 oranında fahiş zamma bakmalıdır. Asıl provokasyon kademeli tarifeyi amacından saptırarak zam yapma aracına dönüştürmektir. Asıl provokasyon tek adam rejiminde vatandaşlar yoksullaşırken, temel bir hak olan elektrikte fahiş oranda zam yapmaktır. Asıl provokasyon vatandaşımızın fatura tepkisini umursamayıp, abartılacak bir şey olmadığını söylemektir. Vatandaşın iki talimatı da ortadadır: Fahiş zamları çek ve sandığı getir.”

Bakan Dönmez'in açıklaması

Elektrik dağıtım sektöründen yetkililerle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.

Dönmez, söz konusu desteğin hane başına yıllık 5 bin lira olduğunu belirterek, akaryakıtta 65 milyarlık ÖTV desteğiyle toplam 165 milyar liralık sübvansiyon yapıldığını söyledi.

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgaz da ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak, bu süreçte enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Provokasyondan medet umanların karşısında olacağız"

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığını söyleyerek, "Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Ayrıca küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, enerji sektörünün her geçen gün kendini yenilendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin, önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız. Biz konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile hep paylaştık ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştık. Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmaya devam edeceğiz." (ANKA-AA)