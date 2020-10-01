CHP'den Bakan Koca'nın 'vaka' açıklamasına tepki

01 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkındaki resmi verilerin asemptomatik, yani belirti göstermeyen vakaları içermediğini söylerken, CHP, hükümetin vaka sayılarını düşük göstererek vatandaşların önlemlere uyum sağlamasını önüne geçtiğini savundu.

Koca, CHP milletvekili Murat Emir'in resmi koronavirüs vaka sayısının tüm pozitif vakaları yansıtmadığı iddiasına resmi vakaların sadece semptom gösteren "hasta" sayısını içerdiğini söyleyerek cevap vermiş ve tam anlamıyla yalanlamamıştı.

Koca dün düzenlediği basın toplantısında resmi verilerin COVID-19 "hasta" sayısını verdiğini ifade ederek, "Bizim verdiğimiz hasta sayısı... Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor." dedi.

Koca dünkü açıklamasında pozitif vakaların hangi semptomlara göre "hasta" olarak sınıflandırıldığı konusunda bilgi vermedi.

Koronavirüs hem semptom gösteren kişiler, hem de PCR testi ile virüs taşıdığı kanıtlanan ancak semptom göstermeyen kişiler tarafından yayılabiliyor.

Koca, asemptomatik vakaların temas-takip ekipleri tarafından kontrol altında tutulduğunu, "Gerekli destekle izole edildiklerinde bu kişilerin testi ortalama bir hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu grubun salgın açısından artık birincil derecede önemi yoktur." diyerek bunun bir sorun olmadığını söyledi.

Koca, günlük vaka sayısının CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından paylaşılan ekran görüntüsündeki gibi açıklananın 20 katı olmadığını ifade etti.

Emir, 10 Eylül'de laboratuvar test sonuç tablosunu göstererek, bakanlığın açıkladığı 1,512 yeni hasta sayısına karşılık testlerde 29,377 pozitif vaka tespit edildiğini ortaya koymuştu.

Emir bugün yaptığı açıklamada, "Kamuoyu yanıltılmıştır. Böylelikle vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyum sağlamasının önüne geçilmiştir... Bizim etrafımızda 20,000'lerde seyreden pozitif hasta var. Bunu bildiğimiz ölçüde biz pandemi ile mücadele edebiliriz, kişisel önlemleri alabiliriz" dedi.

Temmuz sonunda verilerde değişiklik

Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz'dan bu yana koronavirüs verilerinde vaka yerine yeni hasta sayılarına yer veriyor. Koronavirüs salgınında yeni hasta ve günlük ölüm Ağustos başından bu yana artış eğiliminde. Yeni hasta sayıları ilk defa iki gün önce iyileşen hasta sayısının altına inerken, günlük ölüm sayısı dün itibarıyla 65 ile Mayıs başından bu yana en yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: Reuters