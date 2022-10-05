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CHP'den başörtüsü çağrısına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başörtüsü ile ilgili, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısına, "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa, yeni Meclisin işi olacak." yanıtını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusundaki, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

 

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