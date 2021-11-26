CHP'den 'beyin göçü' raporu: Bende 3 dil var ama önerdikleri maaş asgari ücret

CHP’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlerin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini raporlamak üzere başlatılan ‘Hep Birlikte’ projesi kapsamında Beyin Göçü Çalıştayı Raporu’nu yayımladı. Rapor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak Türkiye’yi terk etmiş gençlerin sorunlarını dinlediği çalıştay ve ardından yapılan odak grup görüşmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

ANKA'nın aktardığına göre, raporda, yurt dışına giden gençlerin, “Neden yurt dışına taşınma kararı aldınız?” sorusuna verdiği yanıtlara yer verildi.

Bu yanıtlardan bazı şöyle:

- “Bir iş görüşmesini unutamıyorum. 2 yabancı dil istiyorlar, bende 3 dil var ama önerdikleri maaş asgari ücret.” (26, Erkek, Fransa)

- “Gitme kararını daha üniversite yıllarında vermiştim. Ülkedeki korku iklimi, ifade özgürlüğünün ortadan kalkmış olması, insan emeğinin değersizleştirilip kaynakların bir avuç insanın elinde tutulması beni bu karara iten başlıca sebeplerden.” (27, Erkek, Almanya)

- “İyi bir okuldan mezun olup iyi bir firmada çalışmama rağmen istediğim hayatı yaşayamadığım için bu düşünce sıklıkla aklımdan geçiyordu. İş hayatımda 3 yılımı tamamlayıp kendime bir telefon almakta zorlanınca bu kararı verdim.” (26, Kadın, Almanya)

- “Master yapıp dönerim diye gittim. Darbe girişiminden sonra tek adamlığa dönüşen sistemden ve ekonominin halinden ümidimi kesip kalmaya karar verdim.” (28, Kadın, Almanya)

Raporda, katılımcıların, “Ne olursa dönmeyi düşünürsünüz” sorusuna verdikleri yanıtlar da yer aldı. Bu yanıtlardan bazıları da şöyle:

- “Orta vadede refah düzeyinin artma belirtilerini gözlemlersem ülkeme kesinlikle dönüş yaparım.” (26, Erkek, Fransa)

- “AKP iktidarı gider ve yerine daha liyakate dayalı bir sistem gelirse hemen dönerim.” (25, Erkek, Almanya)

- “Kesinlikle siyasi iktidar değiştikten sonra. Ancak Avrupa’da aldığım maaş ve yaşam koşullarını bana sağlayabilecek bir düzende, mesela yüksek bir devlet memuru olarak dönebilirim.” (27, Erkek, Almanya)

- “Şartlar biraz daha iyi olursa, yönetim değişirse, ekonomi düzelirse, hak adalet sağlanırsa, insanların zihniyeti değişirse belki düşünürüm ama bunların olacağına pek inancım yok maalesef.” (27, Kadın, Almanya)

- “Dönmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Bir şeyler düzelir gibi gözükse de düzeleceğini düşünmüyorum.” (28, Kadın, Fransa)

- “Açıkçası dönmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Sadece para değil mesele. Ben burada istediğimi giyebiliyorum ve biri bana bir şey yaparsa ceza alacağını biliyorum. Buraya gelince fark ettim, Türkiye’de gerilmekten, sürekli tehdit altında hissetmekten aslında yaşayamıyormuşum.” (24, Kadın, Fransa)

- “Almanya’ya tıp okumaya ilk gittiğimde Türkiye’ye dönmeyi kesinlikle düşünüyordum. Ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı artık vazgeçtim. Örneğin ben hayatta bilim yapmak istiyorum. Seneye burada bir programa başlayacağım ve sırf çalışmada kullanmak için bana sunulan bütçe aylık 9 bin euro civarı. Ben yalnızca bir tıp öğrencisiyim.” (Erkek, 21, Almanya)