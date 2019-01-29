CHP'den Binali Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili ilk tepki

29 Ocak 2019

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," O koltukta oturtmayız, Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı... Milletin aklıyla alay etmeye, göz göre göre yalan söylemeye, çamura yatmaya, değdi mi? Binali Yıldırım "İstifa edeceğim ama zamanı var" Yani, "Anayasayı biraz daha çiğneyeyim ne olacak" diyor. Binali Bey! O koltukta oturduğun her saniye anayasayı ihlal suçuna devam ediyorsun. Bu işgalciliktir, aymazlıktır, suiistimaldir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım istifayı, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım." sözleriyle duyurmuştu.

Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

Özel: Binali Yıldırım'ın yerinde olsam istifa ederim

Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama: