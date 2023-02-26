CHP'den cumhurbaşkanı adaylık süreci için karar: Kılıçdaroğlu'na yetki verildi
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi ve grup toplantıları gerçekleştirildi. CHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanlığı seçimi için karar alma noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi. Kılıçdaroğlu, parti adına karar alabilecek.
CHP, deprem nedeniyle ertelenen seçim gündemli Parti Meclisi toplantısını bugün yaptı. CHP'de önce grup toplantısı yapıldı, ardından Parti Meclisi bir araya geldi.
Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarıyla bir bildiri yayımlandı.
Bildiride, "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." denildi.
CHP Parti Meclisi'nden de benzer şekilde yetki verilmesi bekleniyor.